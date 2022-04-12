Украинский кризис укрепил «ось Москва — Минск»

Минск остаётся самым надёжным союзником для России, пишет La Croix. Как отмечается в материале издания, страны сблизили в том числе введённые против них западные санкции. На переговорах с Путиным белорусский лидер вновь предложит Минск на роль «гаранта безопасности Украины» в рамках будущего мирного договора с Киевом.



AP

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник проведут очередные переговоры, которые на этот раз пройдут не в Москве и даже не в излюбленном ими Сочи, как обычно, а на космодроме Восточный, пишет французская La Croix. Как отмечает обозреватель издания, поводом для нынешней встречи называют День космонавтики, который отмечается ещё с советских времён в годовщину полёта Юрия Гагарина — однако, как сообщают российские государственные телеканалы, на деле лидеры будут обсуждать спецоперацию на Украине.

По данным La Croix, белорусские политологи отмечают, что с самого начала украинских событий Лукашенко «делал всё, что было нужно Путину»: он предоставил территорию страны в качестве плацдарма для российских войск и оказывал им логистическую поддержку. Как напоминает журналист газеты, Белоруссия ещё за несколько недель до начала спецоперации разместила у себя постоянно растущий российский контингент, который 24 февраля начал наступление на Киев и северные районы Украины. Кроме того, в течение первого месяца боевых действий части украинских войск, дислоцированные на западе страны, были вынуждены сохранять позиции из-за «постоянных опасений по поводу того, что белорусские вооружённые силы вступят в дело».

Некоторые источники, впрочем, утверждают, что белорусское общество относится к спецоперации весьма прохладно, подчёркивается в материале La Croix. Как поведали изданию белорусские политологи, в стране практически никто не поддерживает идею об участии в боевых действиях Вооружённых сил Белоруссии и аналогичные настроения преобладают и среди самих военнослужащих. Соцопрос, проведённый недавно одним из западных аналитических центров, показал, что за участие армии Белоруссии в операции выступает не более 3% респондентов.

Однако несмотря на «так и не подтверждённые слухи о расколе внутри белорусских войск», серьёзными внутриполитическими последствиями для Александра Лукашенко спецоперация пока так и не обернулась, констатирует обозреватель La Croix. Вместе с тем она вновь подчеркнула «зависимость Минска от Москвы», закрепившуюся ранее в 2020 году после «жёсткого силового подавления» протестов «с одобрения России», пишет журналист.

«Растоптав и изгнав большую часть своего гражданского общества и оказавшись под западными санкциями, которые идут на них волна за волной, РФ и Белоруссия как никогда прежде укрепили свои связи», — полагает автор статьи. При этом Лукашенко в последние недели пытался подать себя в качестве посредника между Москвой и Киевом, но не слишком убедительно: к примеру, 17 марта он настоятельно посоветовал Украине подписать с Россией мирный договор, заявив, что в противном случае ей придётся подписывать «акт о капитуляции», отмечает обозреватель La Croix.

В ходе сегодняшней встречи с Путиным белорусский лидер, как заявляли ранее в Кремле, вновь предложит Минск на роль «гаранта безопасности Украины» в рамках будущего мирного договора с Киевом, говорится в материале La Croix. Между тем на фоне подготовки российских вооружённых сил к новому наступлению на востоке Украины Белоруссия, скорее всего, «волей-неволей» будет оставаться самым надёжным союзником для Москвы, заключает автор статьи.