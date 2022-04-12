Мнение: “Космический век”

Документальный цикл Космический век", снятый в 1981-1986 годах и посвященный полету первого полета человека в космос и успехам советской космической программы.

Всего с 1981-го по 1986-й год вышло 7 документальных фильмов. Главная ценность – огромное количество редкой хроники + интервью непосредственных участников процесса.

Фильм 1. С чего начинается Родина

Фильм 2. Космическая весна

Фильм 3. Первый отряд

Космодром "Интеркосмос"

Лунная Одиссея.

Человек в космосе

Звездные войны и открытый космос

С праздником товарищи, с Днем Космонавтики!

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