Чувствовать себя женщиной – Личное мнение

Сложные времена пройдут, а вы, мои хорошие, останетесь.



Фото: istockphoto.com

Обязательно наступит момент, когда вам захочется диких кудрей на голове, крепкой мужской руки вокруг талии и красной помады на губах, чтобы потом стереть её поцелуями.

Я всей душой верю в то, что вы будете готовы влюблять и влюбляться, соблазнять и пасть перед соблазном, строить глазки в кафе и тратить время на выбор купальников, а не на просмотр новостей.

И вот к тому моменту, когда вам снова всего этого захочется, нужно быть готовой. Не только душой, но и лицом.

Чтобы не получилось так, что душа-то — вон она! — готова и жаждет, а лицо тряпкой повисло.

Какими бы ни были сейчас у вас жизненные обстоятельства, ухаживайте за лицом так, чтобы сохранить его молодость на долгие годы.

Повторяю: сложные времена пройдут, а вы останетесь. И то, с каким именно лицом вы останетесь, зависит только от вас.

Ухаживайте за лицом всегда! Обстоятельства изменятся, лицо останется.

Вот если бы мне пришлось выбирать из всех гаджетов по уходу за лицом один, я бы без колебаний выбрала японский Photo Plus Shiny.

Вместо 5 аппаратов у косметолога, весь необходимый уход за кожей сосредоточен у меня в одном приборе от YA-MAN. Смотрите, какой красивый!

У Photo Plus Shiny — 2 основных режима: Daily (для быстрого ежедневного ухода) и Weekly (для полноценного комплекса процедур 2-3 раза в неделю).

При режиме Daily я наношу сыворотку и прорабатываю лицо по массажным линиям.

За 3 минуты пользования прибором я получаю одновременно 3 салонные процедуры:

1) Ионофорез.

Частицы активных веществ из косметики доставляются глубже в кожу: те же пептиды, и церамиды действуют быстрее и заметнее.

2) EMS.

Лимфодренаж и проработка мышечного каркаса лица. Результат: уменьшение отёчности, расслабление зажимов и сглаживание мимических морщин.

3) LED-терапия красным светом.

Ускоряет обновление клеток, а, значит, постепенно повышает тургор и уменьшает пигментацию.

Можно просто размазать по лицу сыворотку для своего морального удовлетворения, а можно, используя режим Daily, заставить её действительно работать.

Теперь — о режиме Weekly.

Это — уже полноценный салонный уход в 4 этапа с глубоким очищением, питанием и лифтингом.

В основе ухода — RF-лифтинг: воздействие на глубокие слои кожи радиочастотами, которые вызывают местный разогрев кожи.

Зачем это нужно?

Во-первых, это активирует в коже кровоток, а с ним и обмен веществ.

Во-вторых, заставляет волокна коллагена укорачиваться, запуская выработку нового коллагена и эластина.

Результат: упругость вместо дряблости. На 40% более увлажнённая, и на 12% более упругая кожа.

К RF-лифтингу на каждом этапе работы добавляется ионизация, микротоки, EMS, LED-терапия красным и синим светом.

Вот 4 этапа, которые я упомянула ранее:

1) Clean — раскрытие и глубокое очищение пор.

2) DYHP — динамические гипер-пульсации.

Это интенсивное омоложение сразу по 3 направлениям: лифтинг + обновление клеток красным LED-светом + доставка влаги в глубокие слои кожи.

Очень рекомендую делать этот этап поверх тканевой маски: её действие усилится в разы.

3) Eye — проработка зоны вокруг глаз, чтобы убрать мешки и тёмные пятна, сгладить проблему нависающего, вследствие возрастных изменений, века.

4) Cool — охлаждение, сужение пор и проработка синим LED-светом, который успокаивает и борется с воспалениями.

Между этапами прибор переключается автоматически, сигнализируя, когда нужно переходить с одной половины лица на другую. Очень удобно.

При регулярном использовании вы заметите, что «угол молодости» стал чётче, тургор кожи — лучше, а морщины менее заметны.

Photo Plus Shiny — это тщательнейшим образом продуманное сочетание аппаратных процедур. Ничего лишнего: только 5 самых рабочих функций. Ни одна не урезана или, наоборот, не вставлена «для количества».

Цена — 52800 рублей.

На первый взгляд, дорого, но если посчитать? Что выгоднее: сходить на на 1 курс RF-лифтинга или за те же деньги иметь RF-лифтинг дома круглый год? Да ещё и вместе с EMS и LED-терапией?

То-то и оно.

Вместо кучи непонятных банок и процедур рекомендую один премиальный японский аппарат, результатом работы которого лично я более чем довольна.

Сравните: цена тканевой маски, которая, в лучшем случае, слегка увлажнит поверхностный слой кожи — 200 рублей. Цена моего любимого прибора, если пользоваться им хотя бы год, — 144 рубля в день.

З миллиона аппаратов Photo Plus Shiny куплено только за 2021 год. В том числе, и косметологами для работы. Профессионалы знают, во что инвестировать.

Любите себя? Балуете себя? Или вам свойственно ставать потребности окружающих выше своих? Может, иногда стоит и о себе подумать?

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