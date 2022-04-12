Путин назвал главную цель спецоперации на Украине

Цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, РФ вынуждена была пойти на такой шаг, сообщил российский лидер Владимир Путин.

Президент выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты. «Так и будет. Нет никаких сомнений [в том, что ВС РФ достигнут поставленных целей]. Цели абсолютно понятные, они благородные. «Цель главная – помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», – передает ТАСС его слова.

По словам российского лидера, столкновение РФ с неонацистскими силами Украины было лишь вопросом времени. «Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение РФ с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», – подчеркнул Путин.

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