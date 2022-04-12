 

Путин поручил обеспечить полет в космос представителей Белоруссии

12.04.2022, 11:20, Новости дня
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Президент Владимир Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии. О таком проекте глава государства сообщил на космодроме Восточный в ходе церемонии вручения госнаград работникам космической отрасли.

«Прошу Роскосмос обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителей Белоруссии», – сказал Путин, отметив, что он обсуждал этот вопрос с белорусским лидером Александром Лукашенко, который также находится на космодроме Восточный.

«Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса», – передает ТАСС слова главы российского государства.

Ранее во вторник президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что в РФ будет возобновлена лунная программа, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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