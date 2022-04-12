В «ОДК-Сатурн» определили лучших в компетенции «Инженерная графика CAD»

В «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) чествовали участников конкурса профессионального мастерства инженеров-конструкторов по компетенции «Инженерная графика CAD».

Победителям и призерам вручили заслуженные награды. 13 и 14 апреля они проявят свои возможности в Восьмом корпоративном чемпионате ОДК в Уфе.

Инженерная графика – одна из базовых компетенций, которыми в совершенстве должны обладать инженеры-конструкторы. Подобные конкурсы показывают профессиональный уровень специалистов, повышают престиж инженерно-технических специальностей, мотивируют к новым знаниям в области двигателестроения.

В этом году количество участников конкурса «ОДК-Сатурн» увеличилось вдвое. Свое мастерство продемонстрировали 33 представителя подразделений генерального конструктора «ОДК-Сатурн» и Санкт-Петербургского филиала предприятия, а также Рыбинского государственного авиационного технического университета им. П. А. Соловьева.

– Человеку важно, чтобы его труд был престижен и достойно оценен. Мы проводим конкурсы операторов и наладчиков станков с ПУ, конструкторов, технологов, контролеров – разных категорий специалистов, потому что этот широкий ряд профессий определяет успешность предприятия, его вклад в развитие города, отрасли и страны, – отметил на церемонии награждения заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

Победителям и призерам конкурса «ОДК-Сатурн» вручили дипломы и подарочные сертификаты. Также каждому из них в течение года установят ежемесячную надбавку к заработной плате в размере от 3 000 до 5 000 рублей.

– Интересно решать сложные задачи, которые ставят перед тобой организаторы конкурса. В любой конструкции всегда есть сложности, которые могут привести к неправильному решению. Но ты – инженер. Работа инженера – видеть эти ловушки, обойти их, чтобы конструкция получилась успешная, функциональная, обеспечивала необходимые требования заказчика, – сказал начальник конструкторско-расчетной бригады конструкторского отдела камер сгорания и выходных устройств ОКБ-1 ПАО «ОДК-Сатурн» Павел Голубев.

– Профессия инженера-конструктора интересная. Окончив авиационный институт, я работаю по специальности, интересуюсь авиацией, применяю свои знания в своей деятельности. К участию в конкурсе мотивирует денежная премия и возможность проявить себя. Надеюсь, это привлечет к конкурсу и все большее количество молодых коллег, – сказал начальник конструкторской бригады конструкторского отдела композиционных материалов и выходных устройств ОКБ-1 ПАО «ОДК-Сатурн» Николай Мякота.

Победители и призеры конкурса представят «ОДК-Сатурн» в Уфе на соревнованиях представителей всех предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации.

– Профессиональное мастерство в нашем КБ на одном из самых высоких уровней, и мы должны это показать на корпоративном конкурсе ОДК в Уфе. Всем успеха, уверен, все у нас получится, – напутствовал победителей начальник ОКБ-1 ПАО «ОДК-Сатурн» Вячеслав Бушманов.