WP: NASA закупило в марте рекордное количество батутов

Более 2 тысяч батутов было закуплено NASA в марте этого года у крупнейшего в США производителя изделий Trampoline technologies, пишет The Washington Post.

По мнению автора материала, решение могло быть принято в связи с прекращением поставок из России двигателей РД-180 и двигателе РД-181.

– Мы помним, как в начале марте глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о прекращении поставок в США маршевого двигателя для ракеты Atlas-5 и двигателя для первой ступени ракеты Antares, а также пригрозил NASA, что придётся покупать батуты. Конечно, мы посмеялись над этими словами, ведь у нас есть Илон Маск, а у них только националист Рогозин, однако батуты мы действительно покупаем невиданными ранее партиями, – пишет издание.

В NASA подтвердили массовую закупку батутов, однако уточнили, что она не связана со словами и действиями Рогозина, а сами изделия используются в других целях.

– Возможно, так просто совпало или главный по русскому космосу знал о наших планах закупить много батутов и выставил их в выгодном для России информационном ключе. В реальности все батуты закуплены для тренировок астронавтов. Старые пришли в негодность, – заявил инженер космического агентства Билл Бернстайн.

В ведомстве добавили, что закупка батутов продлится ещё 2 года.

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