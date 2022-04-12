 

Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса превысило 752 тыс. человек

12.04.2022, 10:15, Новости дня
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Более 752 тыс. человек прибыли в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины, сообщили в силовых структурах.

«В течение суток российскую границу со стороны Украины и Донбасса пересекли 20,6 тыс. человек. Всего на территорию Российской Федерации прибыли более 752 тыс. человек, в том числе свыше 144 тыс. детей», – сообщил источник ТАСС.

Он уточнил, что сейчас границу ежедневно пересекают порядка 20 тыс. человек.

По его словам, непосредственно со стороны ДНР и ЛНР через Ростовскую область в Россию прибыли свыше 614 тыс. человек, 138 тыс. человек – со стороны Украины через пункты пропуска в Белгородской, Курской, Брянской областях и Республике Крым. Более 30 тыс. эвакуированных находятся в 474 пунктах временного размещения в 41 регионе России.

Ранее в монастырях РПЦ объявили сбор помощи для беженцев с Украины.

Напомним, 7 апреля число граждан, прибывших в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины, за сутки выросло почти на 20 тыс. человек, их общее количество превысило 650 тыс. человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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