 

Индия отвергла советы отказаться от российской нефти

12.04.2022, 10:15, Новости дня
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Индия следит за происходящим и у страны есть понимание, что отвечает ее интересам; страна отвергает призывы не наращивать закупки российской нефти, сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне.

«Это, кажется, мой черед получать от прессы множество советов и предложений. Так что спасибо, что присоединились… Поверьте мне, у нас имеется приличное понимание того, что отвечает нашим интересам, как их защищать и продвигать», – передает «Коммерсант» его слова во время трансляции Reuters в YouTube.

При этом Джайшанкар отметил, что Нью-Дели добивается «прекращения боевых действий» на Украине и принимает меры в гуманитарной сфере – он выступил за диалог и дипломатию.

По словам главы МИД Индии, закупки нефти у РФ необходимы для энергетической безопасности страны. Однако он заметил, что Индия закупает у РФ нефти за месяц меньше, чем Европа за полдня.

Ранее госсекретарь США Блинкен заявил: администрация США осознает, что отношения между Индией и Россией развивались десятилетиями, однако теперь Вашингтон собирается стать предпочтительным партнером для Нью-Дели практически во всех сферах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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