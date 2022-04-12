Корреспондент Первого канала получила ранения в результате обстрела в Мариуполе

Съемочная группа Первого канала попала под обстрел в Мариуполе, корреспондент Ирина Куксенкова получила ранения, сообщили в телекомпании.

«В зоне специальной операции накануне работало сразу несколько съемочных групп Первого канала, в том числе группа Ирины Куксенковой. Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранения. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали», – говорится в сообщении Первого канала.

«Ранения были бы куда серьезнее, если бы Иру не закрыли собой сопровождавшие ее военные, которые фактически приняли основной удар на себя. Сейчас они тоже в госпитале. Надеемся, что с ними все будет хорошо. И спасибо им за то, что были рядом в нужный момент», – обратилась ведущая Первого канала Алена Лапшина.

Ранее съемочные группы международных СМИ оказались среди попавших под обстрел в Мариуполе.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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