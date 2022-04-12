Сбежавшие за границу жены, одинокая старость с 40 кошками и жуткие боли: как живет Юрий Антонов

Творческая карьера Юрий Антонова складывалась более чем успешно. Артист написал десятки песен, которые стали хитами, заслужил народную любовь и стал одним из самых ярких представителей советской эстрады. Антонов пел о любви так, что в нее начинали верить даже самые неисправимые скептики, но сам так и не устроил свою личную жизнь.

Юрий Антонов делал попытки создать крепкую семью трижды, но все они закончились расставанием. Впервые артист связал себя узами брака уже в 20 лет – его избранницей стала девушка по имени Ида. Супруга была рядом, когда Антонов наконец добился первых больших успехов в карьере, но не разделила с ним бремя славы. Ида решила перебраться в США, а Юрий остался на родине. Исполнитель отказался от поездки из-за отца-военного, которого расстроили планы сына, и не пожалел об этом.

Второй супругой певца стала уроженка Югославии Мирослава Бобанович. С ней Антонов все-таки осмелился уехать за границу, но не пробыл там и года. Чужая страна не смогла заменить Антонову родину, а жена не поддержала его в решении вернуться. Брак закончился разводом.

Третьей официальной супругой Юрия стала девушка по имени Анна. Возлюбленная подарила артисту дочь Людмилу, однако этот брак, как и остальные, закончился разводом и переездом. После расставания с певцом Анна перебралась во Францию, где живет до сих пор. Там же выросла наследница Юрия.

Выходит, что все бывшие супруги Антонова живут за границей. Конечно, на жизненном пути исполнителю встречались и другие женщины, но он утверждает, что все это в прошлом. Помимо дочери, у певца есть еще внебрачный сын, который живет в Москве, но о нем Юрий ничего не рассказывает.

Уже много лет любимец публики живет один в большом загородном особняке, даря всю свою заботу домашним любимцам. Композитор рассказывал, что на территории его участка живут 40 кошек, 17 собак, несколько белок, петух и не только. Эта дружная компания его более чем устраивает.

Антонов давно привык жить в тишине, поэтому ему непросто даются даже редкие выходы в свет. На мероприятиях, где так любят гулять многие звезды, певец, по его признанию, выдерживает всего 10-15 минут. После этого композитора неизменно тянет домой, где он пьет вино только высокого качества и играет в бильярд сам с собой.

К сожалению, в последнее время причина столь редких появлений Юрия Антонова на публике кроется не только в его нелюбви к шумным тусовкам. Несколько лет назад исполнитель травмировал колено и затянул с лечением. Мучаясь от невыносимых болей, Антонов перенес несколько сложных операций, а теперь проходит тяжелый процесс восстановления. Недавно из-за проблем со здоровьем артисту даже пришлось отменить апрельский концерт.