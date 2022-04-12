Мнение: Преступный умысел

В Госдуме предложили арестовывать имущество граждан, распространяющих фейки о Вооруженных силах России.

С такой инициативой выступил депутат-единоросс Султан Хамзаев. В обращении, направленном главе СК РФ Александру Бастрыкину, депутат пишет о том, что россияне-распространители фейков об армии «пренебрегли своей Родиной, нашими национальными интересами, государственными задачами, озвученными президентом России, попытавшись внести раздрай, посеять панику в нашем обществе».

От члена Единой России трудно ожидать чего-то другого. Тем более, что сейчас идет буквально соревнование на верноподданические инициативы.

Если вспомнить, что суды штампуют дела даже за пустые белые листы, а слова «мир», «война» теперь по факту объявлены преступными, то можно понять, насколько широко и безбрежно будут применяться и предложенные нормы. Тем более, что всегда найдутся соседи или другие доброжелатели, готовые просигнализировать в органы. Особенно, если доносчику будет обещана доля в имуществе государственного преступника.

Фашизм – он такой скучный в своей предсказуемости…

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