Мнение: Не пытайтесь залезть в духовный мир с черного хода

Как сообщалось, украинские ведьмы из сообщества «Ведьмин Котел» провели ритуал наведения порчи на президента России; к делу были привлечены языческие боги Один, Тор и Перун. В апреле ведьмы собираются провести повторный ритуал с участием «зарубежных коллег». У нас, правда, есть свои ведьмы, которые тоже настроены решительно патриотически и, напротив, колдуют в пользу России.

Чем кончатся эти оккультные битвы? Невольно приходит на память строчка из Высоцкого: «Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела». Но, скорее всего, представительницы индустрии оккультных услуг не только никуда не денутся, но и немало поправят свои дела. Популярность такого рода практик всегда растет во времена испытаний и кризисов, когда люди встревожены и не находят опоры. Колдовские манипуляции создают иллюзию контроля – вот, мы, как кажется, можем что-то сделать. Они внушают что-то вроде надежды.

В новостях постоянно мелькают (в последнее время – чаще) сообщения о людях, которые отдали последние деньги разного рода колдунам и магам, да еще и в долги залезли. В ситуации личного кризиса – болезни, тревоги за родных, общей растерянности и уныния – люди становятся легкой добычей тех, кто хорошо поставленным, уверенным, и слегка таинственным голосом обещает решить их проблемы. А когда кризис носит общий характер, уязвимых людей становится намного больше.

В этом отношении попытки наслать порчу на хорошо известных политиков (а такие попытки предпринимались и раньше), приносят определенную пользу. В том плане, что демонстрируют очевидное – колдовство не работает. Вернее, оно неплохо работает в том отношении, что обогащает колдунов и ведьм, магов и экстрасенсов. Но вот что касается поставленных задач – поразить неприятеля, например – оно никогда не было сколько-нибудь эффективным.

Это хорошо видно на примере истории европейского колониализма. В христианской Европе оккультные практики были загнаны в подполье, а в других регионах мира, куда явились белые завоеватели, тайные знания процветали – там в каждой деревне было по колдуну, а где-то и сейчас есть.

Однако хранители древних традиций ничего не смогли поделать ни с испанской сталью, ни с английским порохом. Наводили они на колонизаторов порчу или предавали их самым сильным проклятиям – ничего не работало. Работало только на соплеменниках – потому что они верили в силу колдунов и питали к ним суеверный ужас. Европейцы же, относясь к местным верованиям с презрением, были неуязвимы для черной магии. Если бы магия работала, мы жили бы в другом мире, где державы состязались бы не в производстве гиперзвуковых ракет, а в составлении все более смертоносных заклинаний – и все более непробиваемых контрзаклинаний. Генералы магической службы в пятницу, 13-го, в глухую безлунную ночь принимали бы последние разработки от какой-нибудь «потомственной колдуньи госпожи Анны», которая была бы самым ценным и высокооплачиваемым кадром в министерстве обороны, а экстрасенсы противника пытались бы за этим подглядеть.

Однако индустрия оккультных услуг процветает не за счет государств, которые, конечно, понимают, что финансировать тут нечего, а за счет обычных обывателей, которые щедро платят за обещания привлечь «силы потайные, силы великие» для решения их проблем. Это ведет к серьезным потерям, и не только финансовым – хотя профессионалы тайных сил и умеют ободрать клиента, как липку. Психологически уход в мир магии и колдовства – это отказ от того, чтобы решать свои проблемы там, где они могут быть решены. Если вы впали в бедность, вам нужно осваивать востребованную профессию и трудиться – а не колдовать на богатство. Если вы страдаете от болезни – вам следует искать компетентной медицинской помощи, а не обращаться к «целителям».

Человек, который приписывает свои проблемы – личные, профессиональные или семейные – оккультным причинам, никогда не сможет их преодолеть. Ни здоровье, ни достаток, ни отношения с людьми никак не зависят от заклинаний. Вернее, заклинания только могут сделать ситуацию хуже, потому что не дают человеку разобраться в реальных причинах его проблем и найти пути их решения. Нередко люди, которых еще могла бы спасти «официальная медицина» погибают именно из-за того, что предпочли оккультных целителей.

Но у проблемы есть еще одно, духовное измерение. Попытки манипуляции сверхъестественным несовместимы с верой в Бога. Как сказано в Библии, «не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Втор.18:10-12). Есть очень известная молитва – «Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого». В том, что не в наших силах изменить, мы призваны покориться промыслу Божию – и не пытаться залезть в духовный мир с черного хода. А в том, что можем – усердно трудиться, чтобы позаботиться о тех, кто от нас зависит.

Время тревоги и испытаний может обернуться для нас огромным благом – если мы научимся вверять нашу жизнь Богу и искать Его воли. Но, увы, мы можем сделать и неправильный выбор, который потащит нас под откос – искать помощи в оккультном обмане. Человеческое здравомыслие уязвимо – и нам стоит его беречь.

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