Путин прибыл в Благовещенск

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко осмотрит ход работ на космодроме «Восточный».

Ожидается, что президенты с вертолета осмотрят ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов. Также они примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и пообщаются с работниками космодрома, передает РИА «Новости».

У Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция.

Также президент РФ пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Благовещенск.

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