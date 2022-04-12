Путин прибыл в Благовещенск
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко осмотрит ход работ на космодроме «Восточный».
Ожидается, что президенты с вертолета осмотрят ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов. Также они примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и пообщаются с работниками космодрома, передает РИА «Новости».
У Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция.
Также президент РФ пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.
Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Благовещенск.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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