 

В Германии заявили о бесполезности санкций против России

12.04.2022, 8:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны, сообщил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Айзенберга, в случае отказа от голубого топлива из РФ его предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места. «При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», – заключил он.

Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт нефти из РФ в Евросоюз практически невозможно, а из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / В Лондоне оценили решение РФ о закрытии въезда ряду британских граждан

02.01 / В Курганской области прокуроров заподозрили в браконьерстве

13.08 / Фельгенгауэр и Плющеву отменили штрафы за пикеты в поддержку Азара

27.09 / Компания Apple обновила новую версию iOS 14, выпущенную 16 сентября

30.01 / Южная Корея решила направить на Украину чиновников для подготовки к ЧС

16.09 / Кондитер рассказала историю случайного изобретения «Киевского торта»

07.11 / Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с коронавирусом и Карабах

13.10 / Китай продлил приостановку рейса «Аэрофлота» Москва – Шанхай

14.04 / В Госдуме призвали США подвинуться и уступить место России

23.07 / Синоптики предупредили об опасных явлениях из-за спада жары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика