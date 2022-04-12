 

Володин заявил о желании США вычеркнуть из истории имя Гагарина

12.04.2022, 8:37, Разное
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Не секрет, что в последнее время на мировой арене значительно усилилось противостояние России и Запада. В этих условиях Вашингтон не только пытается оказать экономическое давление на Москву, но и стремится переписать историю. На это обратил внимание председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

12 апреля, в
День космонавтики, он заявил о желании США вычеркнуть из истории имя первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Политик в своем телеграмм-канале напомнил, что 61 год назад именно гражданин Советского Союза стал первым покорителем космического пространства.

Спикер Госдумы подчеркнул, что это событие вызвало радость и гордость у всего мира. Однако сегодня, по его словам, Америка пытается “отменить” Гагарина. Имя советского первопроходца вычеркнуто из названия ежегодного мероприятия, посвященного покорению космоса.

“Ничего нового в этом нет. Так они переписывают историю”, – отметил Володин.

Парламентарий подчеркнул, что россияне должны сделать все возможное для сохранения исторической памяти и передачи ее будущим поколениям.

“Важно, чтобы наши дети и внуки гордились своей страной, теми, кто, рискуя жизнью, совершал открытия. Чтобы у будущих поколений были примеры мужества, отваги и любви к Родине”, – заключил Володин.



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