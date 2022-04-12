 

Bloomberg – ВБ спрогнозировал сокращение ВВП России на 11,2%, а Украины — на 45,1%

12.04.2022, 8:35, Разное
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Несмотря на высокую степень неопределённости, Всемирный банк на фоне событий на Украине спрогнозировал падение ВВП страны в 2022 году почти на 50%, передаёт Bloomberg. Российская экономика сократится на 11,2%. При этом в целом ожидается сокращение экономик стран Европы и Центральной Азии в текущем году на 4,1%.


AP

Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП РФ в 2022 году на 11,2%, а Украины — на 45,1% на фоне продолжающейся российской спецоперации на территории этой страны, пишет Bloomberg. 

Согласно прогнозу, в целом экономика стран региона Европы и Центральной Азии в 2022 году сократится на 4,1%, что в два раза превышает экономический спад 2020 года, связанный с пандемией COVID-19. Впрочем, Всемирный банк называет беспрецедентно высокой неопределённость относительно оценки на текущий год.

«Это второе крупное потрясение для региональной экономики за два года, и оно происходит в очень нестабильное для региона время, так как многие экономики всё ещё пытаются оправиться от пандемии», — сказала вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

В международной финансовой организации также отметили, что ситуация на Украине отражается на товарных и финансовых рынках, а также на торговых и миграционных связях, усиливая опасения относительно существенного замедления темпов роста мировой экономики, спиралевидной инфляции и растущего долга.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз, помимо РФ и Украины, в 2022 году также ожидается сокращение экономик Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Молдовы, а в остальных странах региона рост будет происходить невысокими темпами.



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