 

Ученые рассказали о диете, снижающей вероятность развития диабета

12.04.2022, 8:26, Разное
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Ученые обнаружили, что растительная пища снижает вероятность развития сахарного диабета второго типа. В связи с этим они рекомендуют людям употреблять в пищу фрукты, овощи, орехи и бобовые.

В процессе новой исследовательской работы добровольцы заполнили анкеты частоты приема пищи. Также авторы тщательно изучили образцы плазмы их крови и рацион питания.

Таким образом, результаты продемонстрировали, что люди, которые регулярно употребляли растительную пищу, имели меньший риск возникновения сахарного диабета второго типа. Также они имели более низкий уровень холестерина и приемлемый уровень артериального давления.



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