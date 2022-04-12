 

Нефть подорожала на перспективах предложения на рынке

12.04.2022, 8:15, Новости дня
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Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 2%, а марка Brent вновь стоит дороже 100 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают перспективы предложения нефти со стороны Ирана.

По состоянию на 8.31 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,13%, до 100,58 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 2,29%, до 96,44 доллара, передает РИА «Новости».

В ходе вчерашних торгов стоимость нефти марки WTI опускалась ниже 93 долларов за баррель впервые с 21 февраля, Brent – ниже 98 долларов впервые с 16 марта. А удешевление этого сырья достигло 2,5%.

Поддержку удорожанию «черного золота» во вторник утром оказывают сомнения по поводу скорого заключения соглашения между США и Ираном по поводу ядерных разработок.

По разным оценкам, подписание соглашение вернуло бы на рынок более 1 млн баррелей нефти в день. Но, по словам аналитиков ANZ, которые приводит Wall Street Journal, дополнительная нефть из Ирана пока маловероятна после того, как страна сообщила о приостановке переговоров. «США заявили, что возобновление действия договора может произойти нескоро после новых запросов со стороны Тегерана», – добавили эксперты.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций с Ирана (включая нефтяное эмбарго) в обмен на ограничение ядерной программы страны. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран сообщил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, использовании центрифуг и уровне обогащения урана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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