 

Почему беременные женщины имеют странные пищевые желания

12.04.2022, 7:05, Разное
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Специалисты провели научную работу, в ходе которой выяснили причину возникновения необычных пищевых желаний у беременных.

Ранее специалисты пришли к выводу, что беременные грызуны тоже испытывают тягу к странным продуктам питания и их сочетаниям. В ходе нового исследования авторы выяснили, что в цепях вознаграждения мозга этих животных на этом фоне происходят значительные изменения.

Также стало известно, что эти изменения наблюдаются в областях, отвечающих за вкус. По мнению исследователей, беременность полностью реорганизует мезолимбические нейронные цепи. Это приводит к изменению пищевых привычек.



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