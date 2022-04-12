Почему беременные женщины имеют странные пищевые желания

Специалисты провели научную работу, в ходе которой выяснили причину возникновения необычных пищевых желаний у беременных.

Ранее специалисты пришли к выводу, что беременные грызуны тоже испытывают тягу к странным продуктам питания и их сочетаниям. В ходе нового исследования авторы выяснили, что в цепях вознаграждения мозга этих животных на этом фоне происходят значительные изменения.

Также стало известно, что эти изменения наблюдаются в областях, отвечающих за вкус. По мнению исследователей, беременность полностью реорганизует мезолимбические нейронные цепи. Это приводит к изменению пищевых привычек.