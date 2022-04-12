Некрополь древней цивилизации Чачапойя в Перу частично обрушился из-за осадков
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Археологический комплекс Куэлап в департаменте Амазонас в Перу частично обрушился из-за сильных осадков и оползней, сообщили в местном министерстве культуры.
Ведомство сообщило в Twitter, что «площадь обрушения составляет 15 метров в длину и 12 метров в высоту при глубине около пяти метров, также наблюдается, что отрыв горных пород продолжается», передает РИА «Новости».
Кроме того, «на боковых стенах обрушившегося участка видны трещины, которые могут привести к новым обрушениям».
Правительство направило к историческому памятнику делегацию во главе с министром культуры и рассматривает возможность его закрытия для посетителей.
Куэлап – это святилище-некрополь Х века цивилизации Чачапойя, покоренной инками. Оно расположено на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря и состоит из нескольких гигантских платформ, расположенных друг на друге.
Археологический комплекс был признан аварийным 11 февраля 2022 года, после чего министерство культуры начало мероприятия по его сохранению и благоустройству.
Ранее после землетрясения обрушился участок Великой Китайской стены.
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