ЦБ Казахстана решил помочь попавшим под санкции «дочкам» банков России
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Национальный банк (ЦБ) Казахстана оказывает содействие попавшим под санкции дочерним банкам российских финансовых институтов в обслуживании клиентов, сообщил глава ведомства Галымжан Пирматов.
Пирматов сообщил, что расширение санкций в отношении российских банков и их дочерних организаций в Казахстане повлияло на работу указанных банков, в частности на переводы в долларах, евро и карточные операции, так как международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили операции по их картам, передает РИА «Новости».
«Национальный банк оказывает банкам содействие, направленное на поддержку обслуживания их клиентов. Дочерние банки российских банков обеспечиваются наличными тенге в штатном режиме без ограничения», – сообщил глава Нацбанка.
Вместе с тем он подчеркнул, что санкции и ограничения, введенные в отношении указанных банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.
Отмечается, что в Казахстане работают дочерние банки российских Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка.
Ранее в Сбере и Альфа-банке заявили об отсутствии влияния санкций США на работу.
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