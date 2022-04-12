ЦБ Казахстана решил помочь попавшим под санкции «дочкам» банков России

Национальный банк (ЦБ) Казахстана оказывает содействие попавшим под санкции дочерним банкам российских финансовых институтов в обслуживании клиентов, сообщил глава ведомства Галымжан Пирматов.

Пирматов сообщил, что расширение санкций в отношении российских банков и их дочерних организаций в Казахстане повлияло на работу указанных банков, в частности на переводы в долларах, евро и карточные операции, так как международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили операции по их картам, передает РИА «Новости».

«Национальный банк оказывает банкам содействие, направленное на поддержку обслуживания их клиентов. Дочерние банки российских банков обеспечиваются наличными тенге в штатном режиме без ограничения», – сообщил глава Нацбанка.

Вместе с тем он подчеркнул, что санкции и ограничения, введенные в отношении указанных банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.

Отмечается, что в Казахстане работают дочерние банки российских Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка.

Ранее в Сбере и Альфа-банке заявили об отсутствии влияния санкций США на работу.

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