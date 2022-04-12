 

Руководителей двух предприятий задержали при передаче взятки в Приморье

12.04.2022, 6:55, Новости дня
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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Приморскому краю задержали руководителей двух коммерческих предприятий при передаче взятки за уступку на аукционе, информирует пресс-служба краевого УМВД.

«При попытке получения так называемого отката задержан генеральный директор коммерческой организации, который за денежное вознаграждение в размере 600 тыс. рублей путем непринятия мер по понижению стоимости контракта при проведении аукциона обеспечил выигрыш другой коммерческой организации. При передаче денежных средств оба руководителя задержаны сотрудниками полиции», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что речь идет об аукционе в рамках госконтракта на организацию питания сотрудников казенного учреждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») и п. «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ («Посредничество при коммерческом подкупе»). Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как уточняется релизе, за коммерческий подкуп законодательство предусматривает лишение свободы на срок до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы подкупа.

Ранее на бывшего начальника ГИБДД по Приморскому краю Олега Зубакина завели уголовное дело. По информации источника, расследование идет в рамках ранее возбужденного дела о взятках в межрайонном экзаменационном отделе (МЭО) ГИБДД УМВД по Приморскому краю.

Напомним, в феврале сотрудники управления ФСБ по Приморскому краю задержали начальника государственной жилищной инспекции по региону Евгения Баршая при передаче ему взятки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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