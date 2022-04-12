Ученый утверждает, что грибы разговаривают между собой

Эндрю Адамацки, профессор компьютерных наук в Университете Западной Англии (UWE) в Бристоле, опубликовал в журнале Royal Society Open Science исследование о том, что он обнаружил, что грибы “общаются” между собой на своеобразном языке.

Общение это происходит с помощью электрических сигналов.

– В нашей работе по декодированию языка грибов мы сначала выяснили, проявляют ли различные виды грибов сходные характеристики электрической активности. А затем мы характеризовали предлагаемый язык грибов по длине слова и сложности предложений, – рассказывает Адамацки.

Адамацки говорит, что грибы как “почти живые существа без нервной системы” способны производить электросигналы. В ходе экспериментов с грибами он обнаружил, что вешенки (Pleurotus djamor) производят электросигналы высокой и низкой частоты, а трутовые грибы вида Ganoderma resinaceum выделяют электросигналы с интервалом до 8 минут.

Причем, по словам Адамацки, электросигналы этих грибов аналогичны тем, которые наблюдаются у существ с центральной нервной системой (животные и человек).

Далее Адамацки решил выяснить, все ли виды грибов способны к подобным действиям и провел эксперимент с дополнительными четырьмя видами грибов:

– Мы записали внеклеточную электрическую активность четырех видов грибов и мы нашли доказательства распространения линий сигналов по сети грибного мицелия. Мы предположили, что электрическая активность грибов является проявлением “обмена информацией”, передаваемой между отдаленными частями грибковых колоний.

В исследовании Адамацки подробно описывает, как его он и его команда вставляла электроды в землю вокруг четырех видов грибов: опенок, щелелистник, кордицепс китайский и омфалотус. Электроды втыкались в пучки грибного мицелия (грибница), состоящие из тонких разветвленных нитей – гифов.

Они обнаружили, что эти грибные “корни” словно “общаются” между собой.

– Мы обнаружили, что распределения длины сигналов похожи на распределения длины слов в человеческих языках. И мы выяснили, что размер грибной “лексики” может составлять до 50 слов. Хотя основной их лексикон из наиболее часто используемых слов не превышает 15-20 слов.

Адамацки говорит, что самым “разговорчивым” видом грибов (из тех, которые они изучали) оказался щелелистник (Schizophyllum commune) – это было основано на количестве генерируемых им сигналов.

Ученый отметил, что грибные электровсплески не были случайными, и поэтому он смог идентифицировать группы похожих сигналов в “слова”, а затем группы слов в “предложения”. А сопоставляя грибковые слова с человеческим языком, он обнаружил, что их средняя длина слова была похожа на длину слов в английском и русском языках.

В интервью The Guardian Адамацки сказал, что он верит в то, что грибы используют свой “язык” аналогично тому, как волки используют свой вой для организации в стае.

К примеру, некоторые грибные слова могут направлять нити мицелия к питательным веществам или предупреждать их об опасности.

Могут ли грибы определять, есть ли рядом с ними опасность в виде человека, собирающего грибы, или свиньи, ищущей трюфели? Адамацки признает, что ответить на этот вопрос пока не может, потому что для этого необходимо гораздо больше исследований с грибами.