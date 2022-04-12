Ближневосточные партнёрства США умирают «естественной смертью» — избежать этого было нельзя

Охлаждение отношений между Вашингтоном и его традиционными союзниками на Ближнем Востоке — следствие того, что эти отношения являются «пережитками прошлого» и строились на основе целей, которые больше не интересуют Америку, уверен обозреватель Foreign Policy Стивен Кук. По мнению журналиста, разлад с ближневосточными партнёрами — симптом отмирания старого миропорядка.



AP

Примерно полвека назад США удалось переманить на свою сторону Египет — и в условиях холодной войны, когда сверхдержавы собирали себе региональных клиентов и дипломатия была игрой с нулевой суммой, это стало для Вашингтона большой победой, пишет колумнист Foreign Policy и политолог Стивен А. Кук. Как напоминает Кук, египтяне тогда вошли в клуб, в котором уже были Саудовская Аравия, Иордания, Израиль, а также маленькие государства Персидского залива, которые нуждались в защите после ухода британцев, бросивших свои территории к востоку от Суэцкого канала в 1971 году.

В последовавшие за этим десятилетия, по мере того, как США всё сильнее вовлекались в ближневосточные дела, перечисленные страны сформировали ядро, вокруг которого образовалась группа дружественных Вашингтону государств, помогавших ему добиваться в регионе различных целей, включая обеспечение свободного беспрепятственного движения нефтяных поставок из него, борьбу с терроризмом и предотвращение распространения оружия массового поражения, а также ряд «чрезмерно амбициозных инициатив» вроде вторжения в Ирак, разъясняет автор.

С некоторых пор в СМИ стали часто появляться материалы о том, что отношения Америки с ближневосточными партнёрами — в особенности Саудовской Аравией и ОАЭ — переживают кризис, и такие статьи наводят на мысли, отмечает Кук. Разумеется, как минимум доля правды в них есть: к примеру, на просьбы администрации президента США Джо Байдена нарастить добычу нефти, дабы затормозить рост цен на неё на фоне российской спецоперации на Украине, ни саудовцы, ни эмиратцы не отозвались; вскоре после начала украинских событий власти ОАЭ воздержались в Совбезе ООН от голосования по резолюции с осуждением действий Москвы; ни Эр-Рияд, ни Абу-Даби не поддержали санкции против России, которая является их партнёром по ОПЕК+; а в середине марта ОАЭ посетил президент Сирии Башар Асад — и хотя непонятно, что конкретно хотели показать власти страны, приняв у себя лидера, «повинного в преступлениях против человечности огромных масштабов», этот визит явно отражает разлад с США, перечисляет обозреватель FP.

Как отмечает Кук, проблемы в отношениях между Вашингтном и Эр-Риядом начали накапливаться уже давно, однако в течение минувших восьми месяцев по ним ударила целая комбинация совпавших региональных, глобальных и политических факторов, следствием которых стало крайне публичное охлаждение между партнёрами. Совсем недавно власти Саудовской Аравии и ОАЭ позволили себе то, чего не происходило много лет, не ответив на звонок президента США — и это был не просто личный жест недовольства: саудовцы и эмиратцы, по всей видимости, больше не верят заявлениям Вашингтона о том, что Америка по-прежнему готова обеспечивать их безопасность, полагает журналист.

Ещё в сентябре 2019 года тогдашний американский лидер Дональд Трамп предпочёл никак не реагировать на удары иранцев по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, и американские внешнеполитические фигуры тогда это решение поддержали, вспоминает автор. По мысли Кука, такой шаг обозначил коренную смену курса Америки, которая на протяжении 40 лет надёжно защищала нефтяные месторождения Персидского залива от угроз как регионального, так и глобального масштаба. Позднее недовольство Эр-Рияда и Абу-Даби вызвали плохо организованный вывод войск из Афганистана, а также твёрдое намерение команды Байдена добиться новой ядерной сделки с Ираном: хотя в Персидском заливе выступают за её заключение, там боятся, что новые договорённости позволят Тегерану получить миллиарды долларов, на которые он может затем продолжить дестабилизацию региона, пишет автор. Всё это вкупе с нежеланием американцев признавать йеменских хуситов террористами — притом что они рассматривают возможность исключения из списка террористических организаций иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — в глазах саудовцев и эмиратцев чётко показывает, что США отнюдь не собираются обеспечивать их безопасность, заключает он.

Но Саудовская Аравия и ОАЭ — это лишь часть проблемы, продолжает Кук. Так, Израиль при премьер-министре Нафтали Беннетте критикует Америку значительно аккуратнее, и сам Беннетт, и его министр иностранных дел Яир Лапид чётко заявили о том, что их страна никаких договорённостей с Ираном по ядерной программе соблюдать не будет; при этом израильская сторона пытается пролоббировать в США включение хуситов в список террористов и разделяет опасения Эр-Рияда и Абу-Даби по вопросу КСИР. А Египет в последние годы стал закупать самое современное российское вооружение и продолжает «юлить» по вопросу Китая, отказываясь выбирать между Вашингтоном и Пекином. В итоге выходит, что хотя американские чиновники годами работали над достижением в регионе консенсуса, нынешний его вариант участия США не предполагает, считает колумнист Foreign Policy.

Из-за всего вышеперечисленного в Вашингтоне теперь задаются вопросом, а действительно ли ближневосточные партнёры США ведут себя по-партнёрски — но те же сомнения терзают и лидеров этих государств тем паче, что в американской столице ходят разговоры об «уходе» из региона, пишет Кук. По мнению автора, понять оскорблённые чувства обеих сторон нетрудно, но если Америка просто махнёт рукой и объявит, что её партнёры никуда не годятся, это совершенно не поможет ей понять, почему пошёл разлад и как на него реагировать. И как бы велик ни был соблазн возложить вину за происходящее на конкретных лидеров, на самом деле процесс отдаления начался ещё 13 лет назад, охватив сроки трёх американских президентов, подчёркивает журналист.

Всё дело в том, что отношения с этими странами — пережитки прошлого, они были налажены и выстраивались в эпохи, которые давно осталась позади: к примеру, с Эр-Риядом Вашингтон создал партнёрство ещё 77 лет назад, а отношения с ОАЭ развил в 90-е, когда военное присутствие США в Персидском заливе, казалось, должно было стать постоянным, разъясняет обозреватель FP. Во время «войны с терроризмом» все эти связи укрепились, однако теперь американцы начинают в полной мере осознавать последствия того внешнеполитического курса, которым страна шла последние два десятилетия, и настроены на перемены, отмечает он.

Говоря шире, ключевые интересы, ради которых США и пришли на Ближний Восток — а именно обеспечение поставок нефти и обеспечение безопасности Израиля — несколько потеряли актуальность, пишет автор. Хотя значение ближневосточной нефти на фоне событий на Украине несколько возросло, а энергопереход будет сложным делом, процесс внедрения альтернатив для нефти начинает набирать работы — а это значит, что нефтяные месторождения региона будут становиться всё менее и менее важными в глазах Америки, поэтому американские политики уже дают понять, что больше не желают оберегать энергобезопасность Ближнего Востока и идти ради неё на жертвы, поясняет Кук. Что до Израиля, сегодня он является промышленно развитой страной с ВВП на уровне европейских союзников США и неоднократно доказал, что способен защищать себя сам — а к тому же налаживает всё более тесные отношения с соседями, включая бывших соперников вроде Греции и Кипра, уверен колумнист FP.

«Похоже, США и их друзья в регионе просто дошли до той точки, где их интересы перестали совпадать, — подытоживает автор. — Чиновники из Вашингтона и ближневосточных столиц могли бы трансформировать теряющие релевантность отношения на основе новых ориентиров, однако те цели, которые может предложить США — противодействие Китаю и РФ или же интеграция Ирана в регионе для укрепления его стабильности, — здесь никого не интересуют. А покуда этой трансформации нет, случаются странные сдвиги — в виде, например, пассивной поддержки ближневосточными партнёрами США РФ и отстаивания ими своих связей с Китаем. Возможно, более точно эти сдвиги было бы назвать «мрачными симптомами», предвещающими смерть выстроенного после Второй мировой американского миропорядка и неопределённость, которая его сменит».