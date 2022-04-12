 

Складной смартфон Vivo X Fold заказали 350 000 человек

12.04.2022, 5:40, Разное
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Китайский бренд Vivo в ближайшее время выпустит свой первый складной смартфон, которому дали имя Vivo X Fold.

Вместе с тем новинка уже доступна для приема предварительных заказов, однако ряд характеристик модели пока не указали. Заявлено, что свыше 350 тысяч человек уже оформили заявку на покупку складного смартфона. Известно также, что модель оснащается увеличенным дисплеем на 7 дюймов с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц.

Кроме того, аппарат получил тройную камеру с главным датчиком 50 мегапикселей. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 1. Предполагается, что новинка имеет 12 гигабайт ОЗУ и 256 гигабайт встроенной памяти. Стоимость аппарата достигает 1400 долларов.



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