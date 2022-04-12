Мнение: Об ультиматуме Европы и ответе Путина. Инсайды пошли…

Сейчас только и разговоров о том, что австрийский канцлер Карл Нехаммер прилетал в Москву с «последним ультиматумом» Владимиру Путину. Сам характер его встречи с российским президентом был весьма необычным — без переводчиков, без подхода к прессе, даже без протокольной съёмки. При этом кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал мероприятие «непродолжительным». Словно и впрямь приезжал парламентёр, передал некий пакет и устно изложил то, что нельзя доверять бумаге.

Впрочем, что России было передано, частично озвучил сам посланник. Ответ Владимира Путина, оставшийся за плотно закрытыми дверями, намного более интересен. И вот пошли инсайды…

Сам Карл Нехаммер заявил, что рассказал российскому президенту Владимиру Путину о желании украинского лидера Владимира Зеленского провести с ним прямые переговоры. По словам канцлера, «на это не последовало значительной реакции». Что вполне логично: в Кремле не считают нынешнего украинского лидера самостоятельной фигурой и потому не видят смысла о чём-либо договариваться с ним.

Но это был всего лишь заход. Карл Нехаммер сообщил своему собеседнику, что «#санкции против России останутся в силе» до тех пор, пока продолжается российская специальная военная операция. В этом, в сущности, тоже ничего нового нет, и ради такого точно не следовало мотаться между Веной, Киевом и Москвой. По всей видимости, до российского руководства были доведены некие подробности будущих санкционных пакетов. Но и там Европе сложно придумать что-то такое, что не стало бы для неё выстрелом себе даже не в ногу — тут уже много патронов выпущено, — а уже не в более важные части тела. Пойти на нефтяное и газовое «эмбарго» прямо сейчас #ЕС очевидно не может, внутри Союза даже по углю договориться было сложно, и пока ограничения не действуют в полном объёме. А что там будет через два года, когда Старый Свет обещает преодолеть «газовую зависимость» от РФ, похоже, здесь и сейчас Москву волнует очень мало.

И потому, как пояснил околокремлёвский источник: «совершенно не важно, что сказал президент Австрии, который ничего не решает. Важно, что Путин ответит через несколько дней или часов западным лидерам…, видимо, в строго закрытом режиме. Впрочем, главное в ответе Путина мы скоро узнаем сами. Потому что “Нет” Путина западным лидерам примет форму “Да” началу масштабной военной операции на Донбассе. А “Да” Путина западным лидерам будет означать “Нет” новому наступлению армии на Донбассе».

Не исключено, впрочем, что узнаем и раньше. Уже совсем скоро Владимир #Путин на «Восточном» переговорит с Александром Лукашенко и, вероятно, выскажется по Украине в канун анонсированной целым рядом источников решающей «битвы за Донбасс». Похоже, все ставки сделаны. Ждём-с…

Орёл? Или решка?

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