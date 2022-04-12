 

В РФ начали разработку вакцины для профилактики ротавирусной инфекции у детей

12.04.2022, 5:25, Новости дня
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Сотрудники Ростовского научного исследовательского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора начали разработку отечественной вакцины для профилактики ротавирусной инфекции у детей.

В сообщении на сайте Роспотребнадзора говорится, что «сотрудниками ФБУН Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведется разработка отечественного вакцинного препарата для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей, в ближайшее время планируется проведение доклинических исследований».

Отмечается, что разработка и выпуск отечественной инактивированной вакцины будут иметь большое значение для импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны.

Во всем мире данная инфекция занимает ведущее место среди диарейных заболеваний у детей. В настоящее время разработаны и используются в практике две иностранные вакцины: «Ротатек» и «Ротарикс».

Ранее стали известны сроки начала вакцинации детей от COVID в рамках исследований.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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