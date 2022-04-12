Лукашенко прибыл в Амурскую область
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Благовещенск, откуда он вместе с российским лидером Владимиром Путиным отправится на космодром Восточный.
Президенты ознакомятся с ходом строительства космодрома, после чего вместе пообщаются с работниками Восточного, передает ТАСС.
Затем они проведут переговоры, на которых планируется обсудить развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине и противодействие санкциям коллективного Запада.
По итогам запланирована совместная пресс-конференция.
Кроме того, во Владивостоке на 13 апреля у Лукашенко запланирована встреча с губернатором региона Олегом Кожемяко. Также планируется, что президент Белоруссии посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
Ранее был анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики. Сообщалось, что в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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