 

Госдеп постановил неосновным госслужащим США в Шанхае покинуть регион

12.04.2022, 5:25, Новости дня
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Государственный департамент США постановил, что государственные служащие в Шанхае, которые не связаны с основной деятельностью консульства страны, должны покинуть город в связи с новой вспышкой коронавируса.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что «11 апреля 2022 года департамент вынес предписание о выезде из консульского округа генерального консульства в Шанхае неосновных государственных служащих США и членов их семей в связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19 и влиянием ограничений, связанных с реагированием властей КНР (на ситуацию)», передает ТАСС.

Также Госдеп призвал граждан США пересмотреть свои поездки в Китай из-за вводимых в ряде регионов антиковидных мер.

Ранее сообщалось, что Китай обновил суточный антирекорд по росту заражаемости коронавирусом. Среди регионов страны наиболее мощная вспышка коронавируса зарегистрирована в Шанхае, где находится порядка 80% еще не выздоровевших заразившихся.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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