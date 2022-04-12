Госдеп постановил неосновным госслужащим США в Шанхае покинуть регион

Государственный департамент США постановил, что государственные служащие в Шанхае, которые не связаны с основной деятельностью консульства страны, должны покинуть город в связи с новой вспышкой коронавируса.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что «11 апреля 2022 года департамент вынес предписание о выезде из консульского округа генерального консульства в Шанхае неосновных государственных служащих США и членов их семей в связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19 и влиянием ограничений, связанных с реагированием властей КНР (на ситуацию)», передает ТАСС.

Также Госдеп призвал граждан США пересмотреть свои поездки в Китай из-за вводимых в ряде регионов антиковидных мер.

Ранее сообщалось, что Китай обновил суточный антирекорд по росту заражаемости коронавирусом. Среди регионов страны наиболее мощная вспышка коронавируса зарегистрирована в Шанхае, где находится порядка 80% еще не выздоровевших заразившихся.

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