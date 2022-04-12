Госдеп постановил неосновным госслужащим США в Шанхае покинуть регион
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Государственный департамент США постановил, что государственные служащие в Шанхае, которые не связаны с основной деятельностью консульства страны, должны покинуть город в связи с новой вспышкой коронавируса.
В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что «11 апреля 2022 года департамент вынес предписание о выезде из консульского округа генерального консульства в Шанхае неосновных государственных служащих США и членов их семей в связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19 и влиянием ограничений, связанных с реагированием властей КНР (на ситуацию)», передает ТАСС.
Также Госдеп призвал граждан США пересмотреть свои поездки в Китай из-за вводимых в ряде регионов антиковидных мер.
Ранее сообщалось, что Китай обновил суточный антирекорд по росту заражаемости коронавирусом. Среди регионов страны наиболее мощная вспышка коронавируса зарегистрирована в Шанхае, где находится порядка 80% еще не выздоровевших заразившихся.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет