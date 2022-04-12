 

Вся в золоте: Джада Пинкетт-Смит вышла в свет после инцидента с Уиллом Смитом на “Оскаре”

12.04.2022, 4:25, Разное
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С 94-й ежегодной церемонии вручения премии “Оскар”, которая закончилась скандалом, прошло две недели. Главный герой конфликта Уилл Смит, который за 20 минут до победы в номинации “Лучшая мужская роль” вышел на сцену и ударил по лицу ведущего и комика Криса Рока за некорректную шутку о своей супруге, с тех пор на публике не появляется. Даже в своих социальных сетях после официальных извинений актер ничего не публиковал. При этом его оппонент уже комментирует ситуацию в свойственной шутливой форме. Хотя накануне признался, что больше не будет этого делать, “пока ему за это не заплатят”.

Жена Уилла, актриса Джада Пинкетт-Смит, тоже не осталась в стороне и аккуратно выразила свою позицию относительно оскорбления Криса и тому, каким способом за нее вступился Уилл. А вчера Джада впервые вышла в свет после премии. Актриса посетила открытие Центра исполнительских искусств The Rhimes в Лос-Анджелесе. Для мероприятия актриса выбрала длинное золотое платье без бретелей, отказавшись от украшений и яркого макияжа.

Напомним, что в эти выходные оргкомитет “Оскара” принял решение запретить Уиллу Смиту посещать все свои мероприятия в течение следующих десяти лет. Также стриминговый сервис Netflix приостановил съемки боевика “Быстрый и свободный”, а компания Sony – проект “Плохие парни-4”. В обеих картинах Уилл должен играть главную роль.



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