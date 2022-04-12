 

ЕС – не военный союз! Эксперт Бернардини о призыве Борреля решить конфликт на Украине силовым путем

12.04.2022, 4:22, Разное
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На днях Жозеп Боррель заявил, что “война на Украине должна быть выиграна на поле боя”. Его слова подтверждаются на сайте Европейской службы внешних связей. На это отреагировали российские политики. В частности, представитель МИД России Мария Захарова заметила, что Евросоюз из экономической организации превратился в отдел экономических сношений НАТО.

По словам политолога Марка Бернардини, Боррель считает, что ЕС больше не политический, а военный союз. Однако эксперт уверен: это объединение не является таковым. Более того, оно якобы и не экономическое.

В беседе с “Дни.ру” Бернардини отметил, что Боррель, как полномочный представитель Евросоюза по международным отношениям (то есть, министр иностранных дел), не имеет никакого юридического права заявлять, что ЕС вступает в войну.

“В крайнем случае, это удел их министра обороны (ну да, “верховного представителя союза по иностранным делам и политике безопасности”, вечно у них не все, как у людей). И тот факт, что у них данные две должности совпадают в одном Боррельском лице – что уже, мягко говоря, выглядит недемократично – не имеет никакого значения: значит, Боррель, по таким серьезным и ответственным заявлениям, обязан уточнить, в какой должности он сие заявляет. В самом деле: согласитесь, Лавров и Шойгу – не одно и то же лицо в одном флаконе”, – высказался эксперт.

Политолог полагает, что прославившийся противоречащими друг другу изречениями Боррель после посещения Москвы и Вашингтона рассчитывает на то, что его личные решения одобрит условное коллективное западное общественное мнение. “Или он почувствовал себя всесильным?”, – задался вопросом Бернардини.



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