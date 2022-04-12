IPhone 14 Pro появился на рендерах в новых цветах

Опубликованы рендерные снимки нового флагмана iPhone 14 Pro, который до сих пор не представлен публике.

Особый интерес к фотографиям проявляется в том, что модель имеет бордовый и золотистый цвет. Для последней версии следует выделить совершенно иной оттенок, нежели раньше использовали для данного типа смартфона. Кроме того, эксперты прогнозируют, что модели линейки iPhone 14 Pro будут лишены челки, вместо которой будет использоваться минимальный вырез для фронтальной камеры и датчиков.

Есть данные, что смартфон iPhone 14 Pro получит увеличенные датчики камер. Кроме того, высокую производительность аппарата обеспечит улучшенный процессор Apple A16 Bionic. Остальные характеристики пока засекречены.