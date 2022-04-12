 

Знание языков снижает риск развития болезней головного мозга

12.04.2022, 4:12, Разное
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Специалисты из Российской Федерации и Великобритании обнаружили, что люди с двумя родными языками и знатоки иностранных языков реже сталкиваются со старческими заболеваниями головного мозга.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, различные формы старческого слабоумия поражают около 50 миллионов человек по всей Земле, а уже к 2030 году это число может возрасти до 75 миллионов.

В связи с тем, что на данный момент не существуют методов, позволяющих справиться с этой проблемой, ученые со всего мира находятся в поисках способов, которые позволили бы замедлить или предотвратить старение мозга. Так, авторы нового исследования обнаружили, что реже всего с такими проблемами сталкиваются люди, с детства обладающие способностью говорить на нескольких языках.



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