Знание языков снижает риск развития болезней головного мозга

Специалисты из Российской Федерации и Великобритании обнаружили, что люди с двумя родными языками и знатоки иностранных языков реже сталкиваются со старческими заболеваниями головного мозга.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, различные формы старческого слабоумия поражают около 50 миллионов человек по всей Земле, а уже к 2030 году это число может возрасти до 75 миллионов.

В связи с тем, что на данный момент не существуют методов, позволяющих справиться с этой проблемой, ученые со всего мира находятся в поисках способов, которые позволили бы замедлить или предотвратить старение мозга. Так, авторы нового исследования обнаружили, что реже всего с такими проблемами сталкиваются люди, с детства обладающие способностью говорить на нескольких языках.