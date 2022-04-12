 

Новый вариант «омикрона» обнаружили в Бельгии

12.04.2022, 4:00, Новости дня
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Первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса «омикрон» BA.4 выявлен в Бельгии, сообщило издание Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета.

По словам вирусологов Марка Ван Ранста и Пье Маеса, новый вариант «омикрона», уже обнаруженный в некоторых других странах, был выявлен во франкоязычной части Бельгии и изучен в Брюссельском свободном университете (ULB), передает РИА «Новости».

«Вирусы накапливают мутации, они это делают всегда. Новые варианты еще будут появляться», – сообщил Ван Ранст.

Он отметил, что появление новых вариантов «омикрона» лучше, чем возникновение нового штамма.

Варианты «омикрона» BA.4 и BA.5 уже обнаружены в Ботсване, Германии, Дании, Великобритании и Южной Африке, где они не привели к значительному увеличению числа заражений, госпитализаций или смертей. Вариант BA.5 в Бельгии пока не обнаружен.

Ранее были названы отличия XE-штамма коронавируса от «Дельты». В Роспотребнадзоре оценили способность «омикрона» ХЕ вызвать новую волну пандемии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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