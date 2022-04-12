 

США захотели стать партнерами Индии во всех сферах

12.04.2022, 4:00, Новости дня
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Администрация США осознает, что отношения между Индией и Россией развивались десятилетиями, однако теперь Вашингтон собирается стать предпочтительным партнером для Нью-Дели практически во всех сферах, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен сообщил об этом по итогам встречи в формате «два плюс два», в которой также приняли участие министр обороны США Ллойд Остин, его индийский коллега Раджнатх Сингх и глава МИД Субраманьям Джайшанкар, передает ТАСС.

«Отношения Индии и России развивались в течение десятилетий, в те времена, когда Соединенные Штаты не могли быть партнером Индии. Теперь другое время. Сегодня мы, может, хотим быть предпочтительным партнером для Индии практически во всех сферах: в торговле, технологиях, образовании и безопасности. И именно таким был диалог, который состоялся у нас сегодня (в понедельник)», – ответил он на вопрос журналиста о том, что США могут сделать, чтобы стать ключевым партнером Индии с точки зрения поставок вооружений, а также добиться от Нью-Дели осуждения спецоперации РФ на Украине.

Ранее в Пентагоне заявили о договоренности с Индией по «оборонному обмену» в космосе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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