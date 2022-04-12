 

Накануне суда с Джони Деппом Эмбер Херд призналась ему в любви

12.04.2022, 3:00, Разное
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Эпопея с взаимными обвинениями между Джонни Деппом и Эмбер Херд близка к развязке – в ближайшие дни состоится новое заседание по делу о клевете, которое, ожидается станет последним. Накануне встречи, на которой бывшие супруги будут присутствовать лично, Эмбер Херд опубликовала обращение к поклонникам, в котором призналась, что очень переживает из-за сложившихся недопониманий.

Как вы, возможно, знаете, я буду в Вирджинии, где предстану в суде перед своим бывшим мужем Джонни Деппом. Джонни подает на меня в суд за статью, которую я написала в Washington Post. В ней я рассказала о своем опыте домашнего насилия. Я никогда не упоминала имени Джонни, я лишь писала о цене, которую женщины платят за то, что выступают против мужчин, находящихся у власти. И я продолжаю платить эту цену, но надеюсь, когда это дело завершится, я смогу двигаться дальше. И Джонни тоже. Я продолжаю любить Джонни, и мне очень больно вновь обсуждать подробности нашей прошлой совместной жизни на глазах у всего мира, – написала Эмбер. 

Напомним, судебная тяжба между бывшими супругами началась в 2016 году, когда после развода Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии (якобы он неоднократно избивал ее) и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы. Актер долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на бывшую жену в суд.



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