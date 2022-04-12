Ученые нашли необычный способ применения куркумы

Калифорнийские ученые доказали, что куркумин можно использовать не только в пищевой промышленности, но и для наращивания тканей сосудов. Неожиданные полезные свойства вещества показались экспертам весьма перспективными для использования куркумина в качестве основного компонента биологически совместимых гидрогелей.

Специалисты рассказали, что куркумин обладает противовоспалительными свойствами, а также является хорошим антиоксидантом. Также вещество помогает организму бороться с злокачественными новообразованиями.

В ходе эксперимента ученые создали препарат на основе гидрогеля, оксида железа и куркумина. Он продемонстрировал свою эффективность в качестве средства для терапии заболеваний сосудов и наращивания сосудистой ткани.