 

Ученые нашли необычный способ применения куркумы

12.04.2022, 2:50, Разное
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Калифорнийские ученые доказали, что куркумин можно использовать не только в пищевой промышленности, но и для наращивания тканей сосудов. Неожиданные полезные свойства вещества показались экспертам весьма перспективными для использования куркумина в качестве основного компонента биологически совместимых гидрогелей.

Специалисты рассказали, что куркумин обладает противовоспалительными свойствами, а также является хорошим антиоксидантом. Также вещество помогает организму бороться с злокачественными новообразованиями.

В ходе эксперимента ученые создали препарат на основе гидрогеля, оксида железа и куркумина. Он продемонстрировал свою эффективность в качестве средства для терапии заболеваний сосудов и наращивания сосудистой ткани.



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