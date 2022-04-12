 

Ученые нашли древний город майя на дне гватемальского озера

12.04.2022, 2:50, Разное
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Международный коллектив специалистов в ходе недавнего исследования обнаружил на дне озера Атитлан, находящегося в Гватемале, остатки сооружений V века до нашей эры. По их мнению, это был небольшой городок,в котором жили представители цивилизации майя.

Ученые уверены, что город находился на острове и был окружен водами озера, но из-за тектонических процессов и сдвига плит земной коры ушел на дно водоема.

Уже исследованы стены и другие фрагменты сооружений, проводится анализ находок. Результаты археологических раскопок эксперты считают очень ценными для  науки.



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