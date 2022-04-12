Мнение: Хроника больной нации-7. Почему Европа опять ненавидит русских

Накануне нового стрима, который состоится завтра, во вторник вечером – слегка покачаем новую, весьма интересную тему: почему весь мир до такой степени ополчился на Россию? Почему нам объявлена по сути бессрочная и тотальная экономическая блокада? И главный и самый интересный вопрос: можно ли назвать Россию “мировым Кавказом”, а русских – своего рода “кавказцами планеты”?

Заодно освежим в памяти суть кавказского менталитета, на чем основана его природная конфликтность, и почему русские, являясь как бы полной противоположностью кавказцам по темпераменту, все же подсознательно ощущают с ними некое духовное родство.

Не забываем: завтра вечером – стрим с Алексеем Рощиным.