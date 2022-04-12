 

Украина призвала мировое сообщество выделить деньги для перекрытия дефицита бюджета

12.04.2022, 2:35, Новости дня
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Международное сообщество должно выделить Киеву деньги, средства нужны на уменьшение дефицита бюджета, сказал глава украинского минфина Сергей Марченко.

«Мы находимся в ситуации огромного стресса, в наихудшем [финансовом] состоянии. Сейчас вопрос стоит о выживании нашей страны», – сказал Маркенко в интервью Financial Times, передает ТАСС.

Он добавил, что ущерб гражданской и военной инфраструктуре Украины с момента начала спецоперации составил 270 млрд долларов. С этого момента были разрушены или повреждены 7 тыс. зданий, около трети компаний перестали работать, 45% работают в сокращенном режиме.

Отмечается, что расходы правительства страны в марте 2022 года на 2,7 млрд долларов превысили доходы, в апреле и мае разрыв должен дойти до показателя 5-7 млрд долларов ежемесячно.

«Мы можем урезать какие-то расходы, но мы не можем закрыть эту брешь», – сказал Марченко.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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