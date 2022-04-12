 

Стало известно о замене американского военачальника в Европе

12.04.2022, 2:35, Новости дня
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Американская администрация запланировала сместить руководителя американских войск в Европе, на это место якобы планируется поместить Кристофера Каволи, занимающего пост командующего армией США в Европе и Африке.

На данный момент генерал Тод Уолтерс занимает пост командующего Европейским командованием ВС США, а также верховного главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, его планируется заметить на Каволи, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Кроме того, Пентагон якобы планирует сменить главу Командования специальных операций ВС США (SOCOM) генерала Ричарда Кларка на генерала Брайана Фэнтон, возглавляющий Объединенное командование специальных операций США (JSOC) – занимающееся подготовкой сил спецназначения и спецоперациями подразделение SOCOM.

По мнению издания, эти кадровые изменения должны показать перенаправление фокуса с ближневосточного на азиатское направление и более конвенциональные военные угрозы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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