Житель Курска напугал горожан громким салютом

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12.04.2022, 2:35, Новости дня
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В Курске местный житель запустил салют, звуки фейерверков напугали горожан, мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщили в региональном УМВД.

Куряне начали массово сообщать о шуме в полицию примерно в 22.30 по местному времени, очевидцы засняли фейерверки, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. На улице Карла Маркса мужчина 1977 года рождения устроил салют. Его доставили в отдел полиции. Выясняются обстоятельства, действиям мужчины будет дана правовая оценка», – указали в УМВД.

Напомним, пограничный пост в Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины. Позже власти региона ввели желтый уровень террористической опасности.

Между тем власти Белгородской области с 11 по 25 апреля запретили на территории региона запуск салютов, фейерверков, петард. В этом регионе также в регионе введен желтый уровень террористической опасности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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