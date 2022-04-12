Житель Курска напугал горожан громким салютом
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В Курске местный житель запустил салют, звуки фейерверков напугали горожан, мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщили в региональном УМВД.
Куряне начали массово сообщать о шуме в полицию примерно в 22.30 по местному времени, очевидцы засняли фейерверки, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. На улице Карла Маркса мужчина 1977 года рождения устроил салют. Его доставили в отдел полиции. Выясняются обстоятельства, действиям мужчины будет дана правовая оценка», – указали в УМВД.
Напомним, пограничный пост в Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины. Позже власти региона ввели желтый уровень террористической опасности.
Между тем власти Белгородской области с 11 по 25 апреля запретили на территории региона запуск салютов, фейерверков, петард. В этом регионе также в регионе введен желтый уровень террористической опасности.
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