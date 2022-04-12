Мнение: Спокойно! Дефолта не будет, дефолт уже был, мы в нем живем!



Итак, опять понеслись разговоры про дефолт. Причем, я уже писал, но т.к. наши западные партнеры снова хотят завернуть поганку, а в прошлый раз они, кстати, сами отскочили – давайте еще разок все по полкам разложим и я буду постоянно ссылаться на этот документ, черт возьми. Короче, запомните этот твит.

Первое и простое: дефолт – это просто красивое слово. И значит оно – невыполнение договора займа или обязательств. Все. Точка.

Да, Россия в 90-х пережила дефолт, хотя, между прочим, могла тупо напечатать бабла и всем раздать, но пострадали бы серьезные люди, такие как Березовский, Браудер и так далее – а поэтому заплатили за всех нищие россияне. Вот только сегодня вы много видите на улицах бомжей (в отличие от США?), у вас в разы взлетает в цене бензин или отопление (в отличие от Европы или США?), масло подорожало в 5 раз подсолнечное (в отличие от Германии?) – или вам просто страшно? Всем страшно, но повторимся, главное в танке не бздо.

По факту, что нам предъявляют джентльмены? Мы типа не платим по долгам, вот вам и дефолт – мы победили, Путин дурак!

Но. Во-первых, это США и ЕС заморозили НАШИ ДЕНЬГИ – а потому, извините, это они не выполнили свои обязательства и допустили ДЕФОЛТ. Кстати, отсюда переход на рубли в торговле пока только с Газпромом, отчего вой до небес и кранты долларовой системе (да, не сразу, но чота Саудовская Аравия послала Байдена и побежала в Китай).

Во-вторых, мы уже один раз оплатили в долларах наши внешние долги и банки ФРС это дело провели – потому что поняли, что задница в первую очередь им. А также, был уже платеж и в рублях – после чего, напомню, курс рубля рванул как ракета Илона Маска. И ЦБ срочно даже пришлось это дело тушить, потому что нравится вам это или нет – но доллар даже по 50 нашей экономике уже не выгоден. Да и тратить некуда – эти же придурки свои рынки закрыли сами! А с Китаем или Индией мы как-нибудь итак порешаем.



Третья часть. Вот вам картинка, где у нас чего лежит. Как видите, где чего партнеры могли отжать – уже отжали и потихоньку еще грабят, но увы – сильно много не осталось.

И даже не обсуждая, что остатки покрывают легко пару лет безбедной жизни россиян – если вообще ничего не делать (вот это заначка, у Люксембурга такой нет) – так еще вы поймите: переход продажи газа, а дальше, как Путин и намекнул, других ништяков за рубли – это и есть НЕЗАВИСИМОСТЬ! Вы готовы отдать дурному наркоману-жулику половину своей заначки, чтобы все на районе пацаны поняли, что вчерашний герой сторчался и начали собираться в отряд, чтобы придурка угомонить?

А если после драки вы еще и сами станете смотрящим на районе? Причем, все знают, что дед ваш навалял и не таким уродам, папа ваш был дядя Степа милиционер и если бы не проблемы в семье в 90-х – вы бы и сейчас нормально себя чувствовали?



Но, то ладно. Еще ремарка для любителей теории "Путин слил, все пропало!": вот вам график и это рекордный профицит и счета текущих операций в первом квартале. Почти $59 ярдов за квартал осталось в стране. Будет дефолт, да, мы еще это будем обсуждать? Пенсии платить не будут, бюджетникам зарплаты, встанут заводы – все как в 90-е, серьезно? Тогда еще новости:

Владимир Путин поручил до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации пенсий, соцвыплат, зарплаты, МРОТ и величины прожиточного минимума.▪️Также президент к 1 июля ждет доклад о мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах России, говорится в поручении. ▪️ЦБ должен до 25 апреля рассмотреть увеличение получаемой транспортниками наличной валюты для оплаты расходов за рубежом.▪️В Кремле также сообщили, что Путин поручил предоставить регионам средства на докапитализацию фондов развития промышленности и лизинговых компаний.▪️Помимо этого, президент распорядился рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда на городском, пригородном и междугородном транспорте в России. ▪️Также российский лидер поручил правительству рассмотреть вопросы о поддержке отечественных производителей дорожной и специальной техники.

То есть, переводим на русский. У нас тут под боком идет война, Лавров уже объяснил, что дело не в салорейхе, а в гегемонии США, которую будут уничтожать (кто сказал, что рядом Китай стоит и Индия за углом?) – а вы рассказываете друг другу про дефолт? Попутно, без проблем ходя в полные магазины, где даже сахар снова без проблем продают и заправляя машину бензином, пока обычные Мэри и Джон слушают Джо Байдена, который говорит, что АИ-95 в США теперь золотой из-за Путина, серьезно?

Что еще, прежде, чем мы перейдем к обсуждению проблем с той стороны, а там их просто одуреть – отсюда, в общем-то, и все волпи. Не ведитесь на истерики – внимание, работают специалисты Центра Украинских сил информационных-психологических операций, сокращенно ЦИПСО.

Напоминаю, ваш покорный работает на Ютубе 2,5 года и сам был в шоке, после начала спецоперации, когда наши разнесли пару будок с этими товарищами и обрубили связь у пары ТВ-вышек. Внезапно в Рунете – настала тишина и даже где-то писали, что трафик от комментариев – упал на 70%! Цифру, пожалуйста, прожуйте.

Да, да, все эти годы, сейчас они снова принялись за старое – в Интернете кто-то пишет (возмущенный народ России, ага) – что надо смотреть, как плохо у нас, что мы типа богатые, но бедные, что плевать, что у них на Западе, что фанера дорогая и так далее и тому подобное. 95% из этих записей – работа ЦИПСО. Просто поверьте, я сам в шоке. Это настолько поставленно на поток, что это трудно осознать. Но факт, есть факт – на всех моих каналах в тот момент времени, что что я указал – пропали подобные высеры. И я понял-то это даже не сразу, а когда понял – реально впал в ступор. Такая запись в ЖЖ, кстати, у меня тоже есть – можно найти.

Ну, а теперь складываем 2+2.

Зачем нам заморозили активы, помимо того, что хотели ограбить? Правильно – потому что думали, что завалят по-быстрому. Да, еще одна ремарка.

Любителям писать, что не надо было хранить столько типа – так, а торговать как? Плюс, при всей моей любви к товарищу Силуанову (он тут сказал, что судится будет, ржака, с западными партнерами) – в чем-то правда-то есть. Схема доллара как бумажки держалась на доверии 70 лет! Евро – чуть меньше.

Мы вот знаем, что США и Европа – это сволота одна, это правда. Но мы же не думали, что они дебилы, которые выстрелят себе в голову назло Путину, правда? Вы, когда соседу или родственнику денег одалживаете (а тут просто у них в сейфе лежит, 100 раз так делали и делал весь мир!) – и вам не возвращают, потом может быть себя и ругаете, но по совести – кто ж знал-то! Потом что еще раз и еще раз – это приговор их платежным системам! И см. пример про дядю Степу выше.

Но, теперь о главном. Кому и зачем это нужно, ясен пень.

Нужно, конечно, США – у них жопа. Большая, красивая, звездно-полостая. И они дерибанят кабанчика типа Евросоюз. При том, что Путин пока спасти этих дебилов еще хочет – потому что материк у нас один и не очень охота его часть поджигать. Поэтому пока туда газ-то и идет – обрубить всегда успеем, но дядя Вова не ковбой Мальборо – у него свои планы.

Проблема в том, что Меркель была похоже последняя, если нам не явят чуда – политик с яйцами в ЕС. Ибо там растет все в цене, кроме зарплат, это не шутки, как бы ЦИПСОиды вам не пели в уши. Не у нас, хотя и мы наблюдаем проблемы – у них, там где инфляции как бы не было. О, кстати, еще ремарка.

Граждане, а вы помните, как с 2016 по 2020 вроде инфляция была в стране 4%? Что я слышал тогда? Причем Ципсо работали, но и мои друзья и знакомые ныли также: ой, мы нищаем, Путин плохой, никогда еще так хреново не было.

Так вот вы пожили и вам, наверное, понравилось, хотя бросьте в меня камень за редким исключением, кто не издевался над фразой "проклятая путинская стабильность" – при хорошей и доброй инфляции, да, сейчас будет сложнее.

Но. Мы пуганные, это раз. В отличие от тех, у кого реально такого не было с 90-х, 80, местами, я делаю ролики каждый день – 50-х годов! И будет им сейчас плохо – потом что пока команда зеленых тянет Европу сами знаете куда.

Однако, есть у этого и плюсы.

Помимо того, что маски сброшены. Помимо того, что у нас есть что поесть, есть что заправить в бак и есть, чем это охранять – у них там, несмотря на визги про технологии – одни долги, лютый энергокризис и даже, если они хотят от нас отказаться (от нефти уже сказали, что не будут, уроды) – кто ж им за просто бумажки будет поставлять? По крайней мере долго – см. пример Саудовской Аравии. Они потому с Катаром договорится и не могут – это лютый и дорогой долгострой – а денег-то нет!

Так что кто-то правильно шутит, что долги сейчас обесценятся (по ипотеке тоже), я же смотрю еще дальше. Импортозамещение толкнет нереально за собой производство. А это рабочие места. А это деньги. А это прогресс. Ну, посмотрите хотя бы на сельское хозяйство и что с ним стало после 2014 года, а?

А дефолт уже был и еще будет. Только у них. Поэтому не факт, что в США ближайшие выборы-то состоятся – на них демократы тупо проиграют и их начнут вешать на столбах. Самое время вводить военное положение…

И скоро, как это не смешно, осень. И что там будет делать Европа, если не купит где-то мозгов, можно, кстати, за рубли – это вопрос сильно не праздный.

Не бздо, короче.

Вместе победим!

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