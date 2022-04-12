Мнение: Канцлер

Австрийский канцлер Карл Нехаммер после встречи с Путиным ограничился буквально несколькими фразами. Как он сообщил, «это не был дружественный визит, разговор был очень жестким и открытым, важным посланием Путину было то, что война должна немедленно завершиться, санкции против РФ останутся в силе и будут ужесточаться».

Ни совместной пресс-конференции, ни российского комментария не было.

Нехаммер, по всей видимости, привез консолидированную точку зрения и довел ее до сведения Путина без свидетелей, так как предполагается, что немецкий язык тот еще не забыл. Вряд ли Нехаммер привез предложения, скорее, он привез новые угрозы (причем достаточно персонального уровня, чтобы делать их достоянием даже ближайшего окружения), а также обозначил пределы нового формата отношений с Кремлем и лично Путиным.

Время предложений очевидно ушло. Предложения предполагают компромисс и торговлю, но ни Путин, ни Европа уже не могут дать друг другу что-то, что хоть как-то устроит обе стороны. Наступило состояние, когда «мосты сожжены» окончательно.

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