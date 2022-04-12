 

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц обвенчались на берегу океана

12.04.2022, 1:39, Разное
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Одна пандемия, два года с момента помолвки и месяцы тщательного планирования – и вот  минувшим вечером старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 23-летний Бруклин, связал себя узами брака со своей возлюбленной – дочерью миллиардера-финансиста Нельсона Пельтца 27-летней Николой. Торжественная церемония, давшая старт трехдневным гуляниям по случаю свадьбы, состоялась в роскошном в поместье Монсоррель в Памл-Бич, принадлежащего отцу невесты. Его стоимость оценивается в 103 миллиона долларов. Для молодоженов и их гостей (а и насчитывалось около трех сотен), на побережье океана возвели три огромных белых шатра. В одном из них Никола готовилась произнести клятву верности будущему супругу согласно еврейским традициям. Примечательно, что ночь перед церемонией влюбленные провели порознь.

Тем временем, в поместье съезжались многочисленные гости. Среди них были замечены звезда “Отчаянны домохозяек” Ева Лонгория, которая блистала в платье от матери жениха Виктории Бекхэм, теннисистка Серена Уильямс, бывшая “перчинка” Мел Би и телевизионный шеф-повар Гордон Рамзи. Свадьба началась ровно в 6 вечера. К жениху, уже ожидавшему у алтаря с букетом белых цветов, Никола вышла с 15-минутным опозданием, заставив Бруклина понервничать, а гостей, восторженно ахнуть. В белоснежном платье с длинными рукавами от Valentino стоимостью 120 тысяч евро, ради которого Пельц дважды летала в Рим на примерку к дизайнеру бренда Пьерпаоио Пиччои, она была воплощением элегантности. А длинная фата, украшенная тонким кружевом, изящно дополняла образ невесты.

Первые фотографии с торжества смотрите в нашем Telegram-канале.

Не менее трогательно в своем белом платье и венке из цветов выглядела и младшая сестра Бруклина Харпер – ей досталась роль подружки невесты. А ее старшие братья – Ромео и Круз – стали шаферами. Все церемония заняла 30 минут, затем гости переместились в банкетный шатер, где молодожены исполнили свой первый брачный танец под живое исполнение песни Элвиса Пресли Only Fools Rush In. По слухам, которые влюбленные пока никак не прокомментировали, после свадьбы Бруклин взял фамилию жены – в добавок ко своей. 

Ева Лонгория с гостямиСерена УильямсЕва ЛонгорияГордон Рамзи с женойКрестный отец Бруклина – Дэвид ГарднерВинус Уильямс



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