Одичавшие золотые рыбки угрожают экосистеме водоемов Канады

Многие заводят золотых рыбок в качестве домашних животных. Считается, что они абсолютно безобидные и не могут принести никакого вреда, но люди ошибаются. В диких условиях вид может поставить под угрозу вымирания других обитателей водоемов.

С такого рода проблемой столкнулась и Канада. Только в провинции Онтарио с помощью специального оборудования удалось зафиксировать передвижение не менее 20 тысяч золотых рыбок.

Такое их количество приводит к сокращению количества кислорода в воде. Для золотых рыбок это не страшно, так как они могут выживать в аквариуме с низким содержанием газов в жидкости, а вот другие рыбы сталкиваются с нехваткой кислорода, мигрируют или вымирают.