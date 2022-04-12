Зависимые от телефона люди являются более опасными водителями

Ученые решили выяснить, как влияет зависимость от мобильных телефонов на стиль вождения людей и их поведение за рулем. Оказывается, более опасными для окружающих автолюбителями являются те, кто и дня не может прожить без смартфона.

В опросе специалистов из Университета Монаша участвовало 2,7 тысяч человек. Они рассказали о своей зависимости от смартфонов и о том, как часто они используют гаджеты во время вождения.

Выяснилось, что люди, зависимые от смартфонов, на 85% чаще используют их во время вождения. Кроме того их средний возраст находится в пределах от 18 до 25 лет. Женщины реже мужчин используют гаджеты в автомобиле, что разрушает еще один популярный стереотип.