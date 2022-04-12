В Пентагоне заявили о договоренности с Индией по «оборонному обмену» в космосе

Соединенные Штаты и Индия к концу 2022 года намерены запустить «оборонный обмен» в космической сфере между военными ведомствами, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством», – цитирует Остина РИА «Новости».

По его словам, что страны также наращивают кооперацию и в киберсфере.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ряд стран, в том числе Индия, не станут плясать под дудку США.

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