 

В Пентагоне заявили о договоренности с Индией по «оборонному обмену» в космосе

12.04.2022, 1:12, Новости дня
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Соединенные Штаты и Индия к концу 2022 года намерены запустить «оборонный обмен» в космической сфере между военными ведомствами, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством», – цитирует Остина РИА «Новости».

По его словам, что страны также наращивают кооперацию и в киберсфере.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ряд стран, в том числе Индия, не станут плясать под дудку США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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