Имран Хан потребовал новых выборов в Пакистане

Бывший премьер Пакистана Имран Хан заявил, что в стране необходимо немедленно провести выборы в парламент, на которых определят главу правительства.

«Мы требуем немедленных выборов, поскольку это единственный путь вперед – позволить народу путем честных и свободных выборов решить, кого он хочет видеть своим премьер-министром», – цитирует экс-премьера РИА «Новости».

Он запланировал провести молитву в пакистанском городе Пешавар.

«В среду я проведу джалсу в Пешаваре… Мою первую джалсу после того, как меня сместили из-за смены режима, спровоцированной иностранцами. Я хочу, чтобы все наши люди пришли, поскольку Пакистан был создан как независимое, суверенное государство, а не как марионеточное государство иностранных держав», – добавил он.

Напомним, в ночь на воскресенье Национальное собрание Пакистана проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. В понедельник лидер партии «Пакистанская мусульманская лига» (фракция Наваза) Шахбаз Шариф был избран 23-м премьер-министром Пакистана.

В субботу Хан жестко раскритиковал западных дипломатов за призыв осудить специальную военную операцию РФ на Украине.

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